Zoff im Swarovski-Konzern: Scherbengericht in Wattens

Beim Tiroler Traditionskonzern Swarovski wird im Vorfeld der Gesellschafterversammlung heute, Freitag, viel Kristall zerschlagen. Einzelne Familienmitglieder befürchten ein Abwandern vom Tiroler Standort in die Schweiz und wollen ihrem Ärger im Eigentümergremium Luft machen.

Wie berichtet, will Swarovski in Wattens bis 2022 rund 1.600 der 4.600 Arbeitsplätze abbauen.

Die Konzernführung hat am vergangenen Mittwoch zwar nochmals ein klares Bekenntnis zum Standort Wattens bekräftigt. Gerüchte über eine Abwanderung in die Schweiz oder gar eine Schließung des Standortes wolle man ganz klar zurückweisen, hieß es aus der Geschäftsführung.

„Der Standort Wattens hat eine enorme Bedeutung für Swarovski. Eine Veränderung in der Unternehmensstruktur ändert nichts an der Bedeutung von Wattens, der Heimat und lebendigen Wiege von Swarovski“, teilte die Konzernführung mit. Indes sind einzelne der rund 70 Gesellschafter in Alarmstimmung, weil sie de facto eine Abwanderung befürchten. Grund ist die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung. Denn das Eigentümergremium soll „die Einbringung des Geschäftsbereichs Kristall des Wattener Betriebes in eine Schweizer Swarovski Holding“ genehmigen.