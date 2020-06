Swap-Krimi: Linzer Stadtchef war das Risiko nicht bewusst

Im 540 Millionen Euro schweren Schadenersatz-Prozess zwischen der Stadt Linz und der Bawag um die verlustreiche Zinswette „ Swap 4175“ musste am Freitag der Linzer Bürgermeister Klaus Luger am Handelsgericht in Wien aussagen. Im Mittelpunkt der Verhandlung in Saal 708 stand die Frage, was die verantwortlichen Linzer Politiker tatsächlich über das Risiko eines Swaps wussten - allen voran der frühere Linzer Finanzstadtrat Johann Mayr. Mayr war auch Chef der Beteiligungsverwaltung der Stadt Linz und Aufsichtsratschef der ausgegliederten Immobilien Linz AG (ILG).

Sein Vize-AR in der ILG war von 2005 bis Sommer 2013 der damalige Stadtrat und heutige Bürgermeister Klaus Luger. Nicht nur die Stadt Linz hatte eine mutmaßlich toxische Zinswette mit der Bawag abgeschlossen, sondern auch die ILG. Luger sagte aus, was er damals unter einem Zinsabsicherungsgeschäfte verstanden habe: Die ILG tauschte einen variablen Zinssatz gegen einen fixen Zinssatz. War der tatsächliche Zinssatz niedriger als der fix festgelegte, musste die Stadt zahlen, war der tatsächliche Zinssatz aber höher als der festgelegte, musste die Bank zahlen. Gemeint sind damit entsprechende Ausgleichszahlungen oder Prämien.

„Er habe damals darunter aber nur verstanden, dass die ILG gegenüber möglichen höheren Zinsen geschützt gewesen sei“, zitiert die Austria Presseagentur ( APA) den Linzer Stadtchef. „Dass dahinter noch mögliche hohe Ausgleichszahlungen standen, die in Abhängigkeit vom Erreichen anderer Bedingungen abhängig waren, dieses Risiko sei ihm in dieser Form nicht bewusst gewesen."