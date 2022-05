Südtirol will umstrittene Betten-Obergrenze im Tourismus einführen

Auch Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), hob die Wichtigkeit kleinstrukturierter familiengeführter Betriebe für den Südtiroler Tourismus hervor, plädierte im APA-Interview aber für eine differenziertere Sichtweise. Der HGV vertritt die Interessen von rund 4.500 eingeschriebenen Betrieben. "Wir haben sicherlich in bestimmten Gebieten in Südtirol ein Maximum an Verträglichkeit erreicht. Doch es gibt zahlreiche Gebiete und Ortschaften, wo noch viel unausgeschöpftes Potenzial vorhanden ist", betonte Pinzger. "Man darf nicht alle Gemeinden über einen Kamm scheren", warnte er. Besonders auf "strukturschwächere Gebiete" müsse man individuell eingehen. Es sei "Fakt, dass der Tourismus in manchen Gebieten überhandgenommen hat" räumte der HGV-Präsident ein: "In diesen Fällen sind wir mit einem Stopp von neuen Beherbergungsbetrieben einverstanden."

Auch der Präsident des Südtiroler Gemeindeverbandes Andreas Schatzer, hatte sich in der Vergangenheit um kleinere Betriebe gesorgt und Ausnahmen gefordert. Er befürchtete, dass kleine Gastbetriebe schließen müssten, weil der Bettenstopp keine Entwicklung mehr erlaube. Außerdem führte Schatzer die nächsten Generationen ins Treffen. Ausbau und Erweiterung müssten bei Betriebsübernahmen möglich sein, so seine Forderung.

Auch Pinzger sah die Gefahr, dass sich durch eine Bettenobergrenze Investitionen in einen "qualitativen Um- und Ausbau" nicht mehr lohnen würden. Der Bau eines Wellnessbereichs ließe sich speziell für kleinbetriebliche Strukturen schlichtweg nicht finanzieren. "Der Markt wird aber vieles regeln", sprach sich Pinzger für weniger behördlichen Eingriff aus. "Wir dürfen gerade jungen Unternehmerinnen und Unternehmern nicht die Freude nehmen, indem wir ihnen signalisieren: 'Bis dahin und dann Schluss'", betonte er. Es gebe durchaus andere Möglichkeiten, einen nachhaltigen Tourismus zu unterstützen. So seien die Förderung der Anreise und Abreise und der Mobilität während des Urlaubs mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das Forcieren regionaler Produkte wichtige und effektivere Stellschrauben, an denen gedreht werden könne.