Suche nach Lösung für Lehrlinge, Kickl gegen "Asyl à la Carte"

Der humanitäre Aufenthaltstitel wurde bei 10.385 Anträgen im Vorjahr 1524 Mal gewährt. Der Titel ist dauerhaft – das zuständige Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ist bei der Vergabe also eher zurückhaltend.

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl könnte diese Linie per Weisung korrigieren, zeigt da aber auf Nachfrage am Dienstag keine Ambitionen: Das humanitäre Bleiberecht werde ohnehin bei jedem Asylverfahren geprüft. Wenn am Ende ein Negativ-Bescheid herauskommt, sei dieser zu vollziehen. Er sei kein Anhänger von „Asyl à la carte“, wo das Verfahren dann „das beste auf der Welt“ sei, wenn am Ende ein positiver Entscheid herauskomme, merkt er spitz an.

Experten können sich die Vergabe eines humanitären Bleiberechts für den "Sonderfall" Lehrlinge grundsätzlich vorstellen. Man könnte mit einem "öffentlichen bzw. volkswirtschaftlichen Interesse" argumentieren, wenn der Betroffene eine Lehre in einem Mangelberuf macht, sagt etwa Asyl-Anwalt Georg Bürstmayr im Ö1-Mittagsjournal. Ein solcher Fall sei ihm aber nicht bekannt.