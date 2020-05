Studie zu Cyber Security: Keine Angst vor dem Virus

Dementsprechend geben 61 Prozent an, dass der „Risikofaktor Mensch“ in der derzeitigen Situation noch kritischer geworden ist.

Gut aufgestellt

Gleichzeitig sind aber 91 Prozent überzeugt, dass die unternehmenseigenen Informationssicherheitssysteme gut für die Heimarbeit aufgestellt sind.

Abstriche bei der Cyber Security mussten laut eigenen Angaben die wenigsten machen und ein verstärktes Auftreten von Sicherheitslücken wurde eher selten beobachtet.

„Die Effektivität eines Daten- und Informationssicherheitssystems steht und fällt mit den Mitarbeitern. Wenn hier zu wenig Bewusstsein herrscht, kann ein Unternehmen in seiner IT-Architektur noch so gut aufgestellt sein – man wird früher oder später dennoch mit Vorfällen rechnen müssen“, so Andreas Niederbacher.