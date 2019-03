Cyber-Gangster erpressen immer öfter kleinere Firmen in Österreich

Während die Gesamtkriminalität in Österreich stark abnimmt, ist ein Deliktsbereich rasant im Steigen: die Internet-Kriminalität. Wurden 2008 noch 3.291 Delikte in Österreich angezeigt, so waren es 2017 mit 16.804 mehr als fünf Mal soviel. Die Kriminalstatistik für 2018 wird zwar noch unter Verschluss gehalten, sie wird aber erneut ein deutliches Plus in dem Bereich aufweisen. Darunter fallen Straftaten wie Hackerangriffe, Online-Bestellbetrug, Erpressung via Internet und auch das Deliktsfeld der Kinderpornografie.

Auffallend stark im Steigen sind derzeit Hackerangriffe auf Klein- und Mittelbetriebe, die über geringe finanzielle Mittel für teure Abwehrsysteme verfügen. „Aus Kostengründen wird der nächstbeste Bekannte zum EDV-Beauftragten bestellt. Professionelle Betreuung sieht meist aber anders aus“, sagt der IT-Experte des nö. Landeskriminalamtes, Josef Riedinger. Eine wirkliche Bekämpfung des Problems sei fast nur durch Präventivarbeit möglich. „Die beste Firewall ist zwischen den Ohren. Man sollte immer genau darauf achten, welche eMails man öffnet“, rät der Experte.

Dass Unternehmer viel mehr auf ihre Systeme achten sollen, davon ist auch Wolfgang Schinagl, Projektleiter der „Cyber-Security-Hotline“, überzeugt. „Oft spionieren die Hacker schon ein halbes bis dreiviertel Jahr in den Systemen herum, bevor sie zuschlagen“, erklärt er. Häufig seien die Täter in Ländern aktiv, in denen sie für Ermittler schwer greifbar seien.

Der beste Schutz vor Angriffen ist laut Schinagl eine wöchentliche „Bandsicherung“ via „LTO-7“ oder „LTO-8“. „Komprimiert passen 30 Terabyte Daten darauf. Die liegen dann sicher im Safe“, erklärt Schinagl.