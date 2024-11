Studie zeigt Schattenseiten der Bahn-Privatisierung auf

Die vida und die Arbeiterkammer haben beim Kölner Uni-Professor Tim Engartner eine Studie über die Auswirkungen von Privatisierungen im Bahnnetz in Auftrag gegeben. „Es ist ein Mythos, dass Wettbewerb und Billigstbieter zu besserer Schienen-Preis-Leistung führen“, erklärt Engartner. Er kommt zum Schluss, dass sich die von der EU-Kommission angeleitete Privatisierung der Bahnen in den vergangenen Jahrzehnten oft negativ ausgewirkt hat. „Bei einer flächendeckenden Versorgung mit Schienenverkehrsleistung kann dem Wettbewerb keine Erfolg versprechende Wirkung zugeschrieben werden“, sagt der Professor.

„Die Ticketpreise für die zweite Klasse sind aber bei der Westbahn nicht mehr günstiger“, behauptete Olivia Janisch, Vize-Chefin der Gewerkschaft vida und des ÖBB-Konzernbetriebsrats, anlässlich einer Studienpräsentation am Donnerstag.

Es ist kein Geheimnis, dass sich auf der Weststrecke der Wettbewerb zwischen den ÖBB und der privaten Westbahn positiv ausgewirkt hat – vor allem in der Qualität.

Misserfolg in Großbritannien

So sei zum Beispiel die Zahl der Bieter bei Ausschreibungen in Deutschland rückläufig. Auf eine Ausschreibung kamen (2022) 1,41 Bewerber. In Deutschland haben die privaten Bahnen einen Marktanteil von zehn Prozent. Private Anbieter müssten aus betriebswirtschaftlicher Sicht aber solche Verbindungen aufgeben, die nicht profitabel sind. Es sei denn, sie werden staatlich subventioniert. Paradebeispiel für den Misserfolg der Bahn-Privatisierung sei Großbritannien, wo Premier Keir Starmer schrittweise die Re-Verstaatlichung der maroden Bahn plant.

Während in Deutschland die Bahnvergaben großteils öffentlich ausgeschrieben werden, vergibt Österreich 80 Prozent der Verbindungen direkt. Bei Direktvergaben bestellen Bund und Länder die Verbindung bei den ÖBB und den Landesbahnen. Direktvergaben betreffen auch Strecken, die sich betriebswirtschaftlich nicht rechnen, aber dem Gemeinwohl dienen.