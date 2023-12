Studie zeigt: 3,7 Milliarden Euro Steuerleistung durch Raiffeisen

12,7 Milliarden Euro: Das ist der gesamte wirtschaftliche Beitrag der Raiffeisen-Gruppe zur heimischen Wertschöpfung. Oder anders berechnet: Jeder 32. Euro der in Österreich erwirtschaftet wird, ist der Raiffeisen-Gruppe zuzuschreiben.

Jeder 54. Arbeitsplatz steht somit in Verbindung mit Raiffeisen. Dazu kommt noch die gesamte Steuer- und Abgabenleistung durch die Raiffeisen-Gruppe in Österreich: Die lag im Vorjahr bei insgesamt 3,7 Milliarden Euro. Das entspricht fast der Höhe der Mineralölsteuer; der höchsten indirekten Steuer in Österreich (3,9 Milliarden).

Gewinne re-investieren

All diese Zahlen sind das Ergebnis einer Studie, die das Wirtschaftsforschungsinstitut Economica vorgenommen hat. Konkret ging es dabei um die Berechnung des wirtschaftlichen Fußabdrucks der Raiffeisen Bankengruppe, der Lagerhaus-Genossenschaften und der Raiffeisen Ware Austria.