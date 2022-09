Holding-Chef Hameseder: „Wir sind mehr als eine Bank“

Der Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich und Wien, Erwin Hameseder hat eine klare Botschaft an die Politik. Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Verwerfungen. Er habe durchaus Verständnis für kurzfristige Eingriffe in den Markt, die den Zweck haben Hilfestellung zu leisten, so Hameseder. „Ich habe aber die Sorge, dass es länger dauert. Markteingriffe dürfen keine Dauerlösung werden. Geld, das jetzt ausgegeben wird, muss erwirtschaftet werden.“

Auch von der angedachten Abschöpfung von deutlich gestiegenen Unternehmensgewinnen hält der Raiffeisen-Holding-Chef nicht viel. „Die Wirtschaft braucht Rechtssicherheit und Vertrauen. Es gibt keinen Grund für einen Systemwechsel. Die ökosoziale Marktwirtschaft ist der richtige Weg, auch während der Krise.“