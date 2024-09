Studie: Wie Generika helfen, Kosten zu sparen

Der Anteil an Generika an den in Österreich verschriebenen Arzneimittel steigt und steigt. Laut Studie des Österreichischen Generikaverbands in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut IQVIA machen Generika, also wirkstoffgleiche Nachahmer-Präparate von ehemals patentgeschützten Arzneimitteln, bereits knapp die Hälfte aller verschriebenen Medikamente aus, während sie nur 16 Prozent der Gesamtkosten verursachen.

Die Verbreitung ist aber je nach Produktgruppe unterschiedlich. So sind bereits 83 Prozent aller Cholesterinsenker Generika, bei Antibiotika macht der Anteil 65 Prozent aus, bei Herz-Kreislauf-Präparaten 57 Prozent. Den Krankenkassen sollen Generika helfen, Kosten zu sparen. Laut Studie ist die Anzahl der verschriebenen Packungen in den beobachteten Therapiegebieten seit 2009 von 37 auf 50 Millionen gestiegen, während die Kosten für die Krankenkassen um 426 auf 280 Mio. Euro gesunken sind.

Wolfgang Andiel, Präsident des Generikaverbandes, nennt ein konkretes Beispiel. So seien die Kosten für Cholesterinsenker in diesem Zeitraum für die Kassen um 6 Prozent gesunken, obwohl sich die Anzahl der verschriebenen Packungen verdoppelt habe.