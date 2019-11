Medikamentenpreise: „Generika-Tablette billiger als Kaugummi“

Der heimische Generikaverband will an der Preisschraube für Medikamente drehen. Konkret sollen die Preise für rezeptpflichtige Arzneimittel, die weniger als die Rezeptgebühr (6,10 Euro) kosten, an die Inflation angepasst werden können. Wegen der gesetzlich en Preisregulierung ist das derzeit nicht möglich. „Eine Generika-Tablette kostet im Schnitt nur noch 15 Cent – das ist billiger als ein Kaugummi“, begründet Wolfgang Andiel, Präsident des Generikaverbandes und Manager beim Pharmakonzern Sandoz, die Forderung.

Betroffen wären etwa 40 Prozent aller rezeptpflichtigen Medikamente, darunter viele Generika (wirkstoffgleiche Nachahmerpräparate, Anm.). „Es geht uns um Anpassungen von zehn, 15 Cent pro Packung“, erläutert Andiel. Zahlen müssten dies die Patienten aus eigener Tasche, denn Medikamente über der Rezeptgebühr wären nicht betroffen. Zuletzt forderte auch der Pharmaverband Pharmig eine solche Indexierung. Die Pharmahersteller fühlen sich gegenüber etwa der Lebensmittelbranche benachteiligt, weil sie steigende Kosten bei Produktion, Logistik oder Sicherheit (Umsetzung Fälschungsrichtlinie) nicht einfach weiterverrechnen können.