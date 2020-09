Studie: Sportwetten sind wachsende Branche, leiden aber unter Image

Sportwetten tragen rund 380 Mio. Euro jährlich zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei, haben aber in der Bevölkerung nicht das beste Image. Das ergaben - kurz zusammengefasst - eine Studie der JKU und des GAW (Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung) sowie eine Umfrage des market-Instituts. Es gelte nun, über Maßnahmen nachzudenken, wie Sportwetten in Zukunft positiver wahrgenommen werden, folgerte Jürgen Irsigler, Präsident des Österreichischen Sportwettenverbands.

Die Aktivitäten der Sportwettenbranche ergäben einen jährlichen BIP-Effekt von durchschnittlich 382,9 Mio. Euro, rechneten die GAW-Ökonomen Friedrich Schneider und Stefan Jenewein vor. Davon würden sich 40 Prozent auf die Branche und 60 Prozent auf andere Wirtschaftssektoren verteilen. Öffentliche Haushalte würden in Form von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern in Höhe von 160,3 Mio. Euro jährlich profitieren, so die beiden Wissenschafter am Donnerstag in einer Pressekonferenz der oö. Wirtschaftskammer in Linz. Die Sportwettenanbieter sicherten 3.164 Ganzjahresvollzeitarbeitsplätze quer durch alle Branchen. Dabei seien die Wetteinsätze in den vergangenen Jahren gestiegen, wobei die Effekte auch zeitverzögert einträfen und sich auch noch in späteren Jahren niederschlügen.