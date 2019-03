Studie: Online-Versicherungen sind kaum gefragt

Online-Beratung nur für wenige ein Thema

47 Prozent stehen einer Online-Beratung, beispielsweise in Form von Chats, Co-Browsing oder Videoberatung, ablehnend gegenüber. Nur sieben Prozent schätzen die Online-Beratung als qualitativ besser ein – am beliebtesten ist dabei das Texten via Chatprogramm.

Den letzten privaten Versicherungsabschluss vollzog laut der Studie gut jeder Sechste (17 %) der Befragten bei der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten die Generali Versicherung AG mit zwölf Prozent sowie die Allianz Versicherungs-AG mit elf Prozent.

Der Vertreter ist wichtigste Informationsquelle

Beim letzten Abschluss haben 39 Prozent der Österreicher eine Beratung – sei es online oder offline – in Anspruch genommen. Wie die aktuellen Ergebnisse zeigen, spielt dabei der persönliche Kontakt zu Beratern eine große Rolle, und zwar schon vor dem Vertragsabschluss.

Für mehr als die Hälfte (59 %) gelten Versicherungsvertreter auch während der Kaufentscheidung als Ratgeber Nummer eins.