Stromverbrauch zeigt Erholung der Wirtschaft

Das spiegle sich auch bei der APG wider, die ihre Netzausbauprojekte mit Mitte April wieder hochgefahren hat. "Insgesamt beträgt unser Impuls für Österreichs Wirtschaft 2020 rund 350 Millionen Euro."

Der Stromverbrauch zeigt laut APG auch in Europa wieder nach oben: So hat sich etwa beim Schlusslicht Frankreich der Rückgang von den Tiefständen in der Woche ab 30. März (Kalenderwoche 14) von 38 Prozent auf minus 18 Prozent im Juni eingebremst. "Eine Erholung der Wirtschaft ist anhand des Stromverbrauchs auch in Spanien zu beobachten. In KW 15 lag das Strombedarfstief bei minus 25 Prozent, und erholte sich bis im Juni auf minus neun Prozent", so Christiner.

Trockenheit

Österreich habe trotz des geringeren Stromverbrauchs in der Coronazeit mehr Strom importiert als exportiert, heißt es in der APG-Mitteilung weiter. Grund dafür sei, dass die Wasserführung der Laufkraftwerke vor allem im April und Mai für die Jahreszeit ungewöhnlich niedrig war.