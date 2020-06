Industrie-Abschwung und Jobabbau verlangsamt

Der Rückgang des Neugeschäfts habe sich deutlich reduziert, daher hätten die österreichischen Betriebe ihre Produktionsleistung nicht mehr so stark wie in den vergangenen drei Monaten reduziert. Der Beschäftigungsabbau in der heimischen Industrie verliere weiter an Tempo.

Aufwärtstrend

"Der Aufwärtstrend des UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex und der Produktionserwartungen der Betriebe unterstützen unsere Erwartungen, dass die Rezession in der Industrie und in der Gesamtwirtschaft im Sommer endet und in der zweiten Jahreshälfte eine spürbare Erholung einsetzt", so Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer laut Mitteilung. "Mit einem BIP-Rückgang um rund 8 Prozent im Jahr 2020 und einem Wirtschaftswachstum um rund 7 Prozent 2021 gehen wir unverändert von einem etwas verzögerten V-förmigen Konjunkturverlauf aus. Ende 2021 wird die österreichische Wirtschaftsleistung voraussichtlich um rund ein Prozent das Vorkrisenniveau verfehlen. "