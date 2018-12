Strompreise schnellen weiter hoch

Anfang Oktober schoben die Deutschen dem bis dahin freien Stromhandel mit Österreich einen Riegel vor: Die Importkapazitäten wurden auf 4900 Megawatt reduziert. Eigentlich ist die grenzüberschreitende Leitung auf bis zu 10.000 MW Leistung ausgelegt. Weil aber österreichische Stromhändler viel billigen Wind- und Sonnenstrom in Deutschland orderten und so die innerdeutschen Leitungen bis an die Belastungsgrenze strapazierten, wurde eine Stromgrenze künstlich eingezogen.

Die Folge: Österreichs Stromhändler müssen Strommengen ersteigern, was zu deutlichen Preisanstiegen führt. Die ursprünglich erwarteten Aufschläge von zwei bis drei Euro je Megawattstunde Strom sind in den vergangenen Wochen deutlich überschritten worden. Bis zu zehn Euro je Megawattstunde müssen die Stromimporteure mehr zahlen.

Sondereffekte

Die Verbraucher in Österreich, die schon mit 1. Oktober eine Strompreisanhebung schlucken mussten, dürfen sich auf weitere Teuerungen einstellen. Der deutsche Strommarktexperte Christoph Maurer vom Beratungsunternehmen Consentec beruhigt allerdings. „Es gibt einige Sondereffekte, die die überraschend hohen Strompreise in Österreich derzeit verursachen.“

Der erste Effekt liegt in Österreich selbst. Wegen des trockenen Sommers sind die Wasserstände der Flüsse nämlich stark gesunken. Die Stromerzeugung in den Wasserkraftwerken ist daher geringer. Die Versorger müssen mehr importieren.