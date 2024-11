Stromkosten: Einheitliche Netzgebühren wären keine einfache Lösung

Osten für einheitliche Netzentgelte

„So wie die Autobahnvignette und auch die Post- und Handytarife in allen Bundesländern gleich hoch sind, muss es auch machbar sein, die Netztarife einheitlich zu gestalten“, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher erst vor wenigen Tagen. Die Kärntner Landesregierung setzt sich für eine Aufhebung der regionalen Unterschiede ein. Das Bundesland verrechnet mit 11,77 Cent pro Kilowattstunde derzeit die höchsten Stromnetzentgelte im Land. Auch in Niederösterreich und Wien regt sich Widerstand gegen die derzeitige Regelung.

Wie hoch die Netzentgelte ausfallen, das legt die Systemnutzungsentgelte-Verordnung fest. Die regionalen Unterschiede ergeben sich daraus, wie viel in das Netz investiert wird. In einigen Regionen, v. a. im Osten Österreichs, werden Netze etwa rasch ausgebaut, um die Vielzahl neuer Solar- und Windkraftwerke anschließen zu können. Zersiedelung spielt auch eine Rolle: Je mehr Leitungen benötigt werden und je weniger Stromabnehmer es in einem Gebiet gibt, desto höher sind die Kosten. Investitionen in die Infrastruktur steigen aber u. a. auch, wenn Schäden nach Naturkatastrophen behoben werden müssen.