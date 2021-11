Stromkonzern Verbund mit kräftigem Gewinnplus in ersten neun Monaten

Dabei produzierte das Gas-Kombi-Kraftwerk Mellach durch einen geringeren Engpassmanagement-Einsatz weniger Strom, und das Fernheizkraftwerk Mellach kam heuer nur kurzzeitig zum Einsatz. Samt 19.934 GWh aus Fremdbezug Handel und Vertrieb (-11,4 Prozent) sowie 2.671 GWh aus Fremdbezug Verlust- und Regelenergie (+13,9 Prozent) belief sich die gesamte Verbund-Stromaufbringung auf 47.186 GWh (-6,8 Prozent).

Vom gesamten Verbund-Stromabsatz von 44.194 GWh (-6,7 Prozent) in den neun Monaten gingen 10.581 GWh (+4,3 Prozent) an Endkunden, 19.734 GWh (-9,8 Prozent) an Weiterverteiler und 13.879 GWh (-9,4 Prozent) an Händler, wobei diese vor allem an Auslandskunden weniger lieferten. Der Verbund-Kundenstock belief sich per 30.9. auf rund 535.000 Strom- und Gaskunden.

Vom Stromabsatz gingen heuer mit 15.456 GWh um 11,0 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum nach Deutschland, während die Menge nach Frankreich mit 3.088 GWh praktisch gleich blieb. Der Löwenanteil von 57 Prozent wurde mit 25.114 GWh in Österreich abgesetzt (-4,3 Prozent).

Am Spotmarkt Österreich sowie am Spotmarkt Deutschland zogen die Preise auf dem Großhandelsmarkt für Strom in den drei Quartalen - nach dem Covid-19-bedingten starken Rückgang im Vorjahr - wieder deutlich an, heißt es im Neunmonatsbericht. Die Preise für Grundlast stiegen in Österreich im Schnitt um 141 Prozent auf 72,5 Euro pro MWh, in Deutschland um 150 auf 69,2 Euro. Jene für Spitzenlast stiegen in Österreich um 134 Prozent auf 82,8 Euro/MWh, in Deutschland um 134,0 Prozent auf 77,5 Euro/MWh.

Ausblick

Laut dem erst Mitte Oktober erneut angehobenen Ausblick für 2021 wird vom Verbund für heuer - auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft im 4. Quartal sowie der Chancen- und Risikolage - ein EBITDA von rund 1,49 bis 1,59 Mrd. Euro und ein Konzernergebnis von rund 740 bis 810 Mio. Euro erwartet. Für 2021 ist eine Ausschüttungsquote zwischen 45 und 55 Prozent bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis in Höhe von rund 720 bis 790 Mio. Euro vorgesehen.

Der betriebswirtschaftliche Personalstand des Konzerns war heuer im Schnitt mit 3.110 (2.858) um 8,8 Prozent höher.