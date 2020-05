Strolz fordert Haircut bei Hypo-Gläubigern

Rund um die Milliarden-Pleite der Hypo Alpe-Adria ist eine Diskussion ausgebrochen, wer für den Schaden aufkommen soll. Sollen es nur die Steuerzahler sein? Oder gibt es Wege, die Gläubiger der Bank mitzahlen zu lassen?

Die Hypo muss in den Jahren 2014 bis 2018 13,5 Milliarden Anleihen an ihre Gläubiger auszahlen. Wenn die Bank nicht zahlen kann – was sicher ist – muss Kärnten einspringen, weil es für die 13,5 Milliarden haftet. Weil Kärnten pleite ist, schickt es die Rechnung weiter an den Bund.

Hier hakt die Debatte ein: Gibt es Möglichkeiten, trotz Kärntner Haftung die Gläubiger zur Kasse zu bitten? „Man muss es jedenfalls versuchen. Das sind wir den Steuerzahlern schuldig“, sagt Neos-Chef Matthias Strolz zum KURIER. Für eine Beteiligung der Gläubiger müsse man nicht unbedingt das unkalkulierbare Risiko einer Hypo-Insolvenz eingehen, meint Strolz: „Man soll mit den Gläubigern über einen Haircut verhandeln. Man soll sie in die Pflicht nehmen, sie daran erinnern, dass sie in guten Zeiten profitierten, und nun in schlechten Zeiten zu ihrer Mitverantwortung stehen müssen.“ Strolz hält einen Haircut von 20 bis 40 Prozent für möglich: „Man muss es nur wollen.“

Die Gläubiger sind angeblich zu mehr als 70 Prozent ausländische Pensionsfonds.