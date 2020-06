Stresstest: ÖVAG fehlen 865 Millionen Euro Kapital

ÖVAG-Generaldirektor Stephan Koren: „Dieses Ergebnis kam nicht unerwartet. Der Vorstand ÖVAG hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass in den nächsten Jahren zusätzlicher Eigenmittelbedarf für den Volksbanken-Verbund entstehen wird. Dies wurde durch den EZB-Stresstest bestätigt. Die Österreichische Volksbanken-AG wird nun im Dialog mit den Behörden die bereits Anfang Oktober erstmals präsentierten Pläne zur Restrukturierung des Volksbanken-Verbunds detailliert ausarbeiten. Ziel ist es, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zukunft des neustrukturierten Volksbanken-Verbunds zu schaffen. In den vergangenen beiden Jahren ist es in hohem Maße gelungen, Altlasten erfolgreich abzubauen. Mit der Teilung und der freiwilligen Abwicklung der ÖVAG gehen wir jetzt einen neuen Weg, der den völligen Abbau und die Schließung der Bank ohne neue Belastung der Steuerzahler ermöglichen sollte. Mit der Restrukturierung schaffen wir die Voraussetzungen für einen zukunftsfähigen neuen Volksbanken-Verbund, der sich auf sein Kerngeschäft, die Betreuung von Privat- und Firmenkunden, konzentrieren kann.“

OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny: „Die Ergebnisse liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Auch die Zahlen für die ÖVAG kommen nicht überraschend. Insgesamt zeigt sich aber, dass Österreichs Banken in den vergangenen Jahren krisenfester geworden sind.“

FMA-Vorstand Helmut Ettl: „Das Comprehensive Assessment (die EZB-Überprüfung, Anm.) bestätigt, wie wichtig und richtungsweisend die Strategie der nationalen Aufsicht war, die Eigenkapitalbasis der österreichischen Banken über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus zu stärken. Und zwar sowohl was die Höhe des Eigenkapitals, als auch die Verlusttragfähigkeit der Eigenkapitalbestandteile betrifft.“

FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller: „Das Ergebnis zeigt aber auch, wie wichtig es ist, dass die Restrukturierung bei den Österreichischen Volksbanken rasch und konsequent umgesetzt wird.“

OeNB-Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner: „Die heutigen Zahlen bedeuten nicht, dass man nun zufrieden sein kann. Die Banken müssen weitere Maßnahmen treffen, um die Eigenkapitalbasis und die Ertragskraft zu stärken.“

Walter Rothensteiner, Generaldirektor der RZB: „Die Ergebnisse des Stresstests belegen das robuste Geschäftsmodell der RZB, denn gerade für unseren Heimmarkt Zentral- und Osteuropa galten im Vergleich zu anderen europäischen Regionen sehr harte Stressszenarien. Ebenfalls zufrieden sind wir, dass die Resultate des AQR die Werthaltigkeit unserer Bilanz nochmals unterstreichen.“

Andreas Treichl, CEO der Erste Group: „Obwohl die Überprüfung durch die EZB und EBA nicht zuletzt wegen der harten Stress-Szenarien für unsere CEE-Länder sehr anspruchsvoll war, haben wir sowohl den AQR (Bilanzcheck, Anm.) als auch den Stress-Test sehr gut bestanden. Das Ergebnis beweist, dass unsere Gruppe ausreichend kapitalisiert ist und wir in CEE ( Osteuropa) auf das richtige Geschäftsmodell gesetzt haben. Wir stehen auf einem soliden Fundament um unsere Ziele 2015 und darüber hinaus umzusetzen.“

RLB NÖ-Wien Generaldirektor Klaus Buchleitner: „Das Comprehensive Assessment der EZB war ein sehr intensiver und aufwendiger Prozess, der wesentliche Erkenntnisse und Fortschritte im Hinblick auf die Weiterentwicklung des europäischen Bankwesens gebracht hat. Unsere Resultate zeigen, dass die RLB NÖ-Wien selbst unter den schwierigen Bedingungen der Stresstests mehr als ausreichende Kapitalquoten aufweist. Die Ergebnisse unterstreichen die solide Geschäftspolitik der RLB NÖ-Wien.“

EZB-Vizepräsident Vitor Constancio: "Diese bislang nicht dagewesene tiefgehende Prüfung der Bilanzen der Großbanken wird das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Bankensektor stärken. Dies sollte auch dazu beitragen, dass die Banken wieder mehr Kredite vergeben und so der Konjunktur helfen."

Byron Haynes, CEO der BAWAG P.S.K: „Angesichts der äußerst erfreulichen AQR und Stresstest-Ergebnisse der BAWAG P.S.K. können wir zurecht mit Stolz auf eine umfassende, ehrgeizige und erfolgreiche Neuausrichtung der Bank zurückblicken, die wir auch 2014 fortgesetzt haben. Wir sind stolz auf die Ergebnisse und werden uns weiterhin auf ein kapitaleffizientes Geschäftsmodell mit niedrigem Risikoprofil konzentrieren. Das Angebot wettbewerbsfähiger, transparenter, einfacher Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden wird die Kernstrategie der BAWAG P.S.K. bleiben.“

Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ: „Die Europäische Zentralbank hat uns bei diesem Test, der nach höchsten internationalen Standards durchgeführt wurde, ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Die nun vorliegenden Ergebnisse dieses intensiven Gesundheitschecks unterstreichen die Stabilität der Raiffeisenlandesbank OÖ - und auch die solide Ausrichtung. Die Raiffeisenlandesbank OÖ übertrifft die geforderten Kernkapitalquoten bei allen angewandten Rechenszenarien deutlich."

Öst. Finanzministerium: "Die Ergebnisse des europäischen Stresstests belegen, dass der österreichische Bankensektor stabil aufgestellt ist. Es gibt aber keinen Grund, sich zurückzulehnen. Die bisherigen Anstrengungen müssen fortgesetzt werden, um künftigen Herausforderungen zu begegnen und Österreichs Finanzsektor im internationalen Wettbewerb stabil zu halten."

Max Anderl, Analyst der UBS: „Es sind viele Informationen, die detailliert angeschaut werden müssen - sowohl bei der Einschätzung der Qualität der Vermögenswerte als auch beim Stresstest. Aber der erste Eindruck ist, dass es wenig Überraschungen gab. Wir erwarteten einen harten und daher glaubwürdigeren Test. Von daher war nicht davon auszugehen, dass alle 130 Institutionen gut abschneiden würden. Wie erwartet, fielen 25 Institutionen durch. Tatsächlich bezieht sich das Dokument auf viele der 'üblichen Verdächtigen', in den angegeben Bereichen vor allem in Griechenland, Portugal und Italien.“

Erik Nielsen, Chef-Volkswirt bei Unicredit: „Es gibt zu viele Entscheidungsträger die glauben, dass allein die Veröffentlichung des AQR und der Stresstests für eine Erhöhung der Kreditvergabe der Banken an den privaten Sektor sorgen wird, der dann irgendwie die Erholung auslösen wird. Aber das ist extrem unwahrscheinlich. Bei weitem der größte Teil des 'Kreditvergabeproblems' ist ein Nachfrageproblem. Die Kreditvergabe an den Unternehmenssektor hinkt in der Eurozone immer sechs bis neun Monate hinter dem BIP hinterher, und ich sehe keinen Grund, warum dies diesmal wesentlich anders sein sollte. Die Annahme, dass die Kreditvergabe irgendwie dem BIP vorangehen könnte, ist eine Illusion und ich weiß nicht, wie das irgendwie in die Diskussion gekommen ist.“