13 europäische Großbanken vom Zusperren bedroht

Sonntag um Punkt 12 Uhr verteilte die Europäische Zentralbank (EZB) Zeugnisse. Nach tiefen Blicken in die Bilanzen der 130 größten Geldhäuser Europas sowie einem Stresstest, bei dem die Institute beweisen mussten, dass sie auch in einer angenommenen tiefen Krise nicht umfallen, gab es jetzt die Benotung.

Und einige Überraschungen. Mit 25 Banken sind nämlich mehr durchgefallen als erwartet. Ihre Kapitalpolster würden für eine weitere Krise nicht reichen. Exakt ein Dutzend hat sich deshalb bereits vorsorglich gerüstet. 13 müssen jetzt noch „nachsitzen“. Das heißt konkret: Frisches Kapital aufstellen oder Bilanz verkleinern und Risiko abbauen.

Werden von den 13 Banken, die jetzt dringend Geld brauchen, alle überleben?

Nein. Bei zwei Instituten, der Volksbanken AG (ÖVAG) und der belgischen Dexia, ist das Ende schon fix. Im Fachjargon heißt das, sie werden „abgewickelt“. Kommen andere Banken nicht an genügend frisches Kapital, blüht ihnen Ähnliches. Seit Sommer 2013 haben die Banken ihre Puffer in Summe um 200 Milliarden Euro verbessert. Dennoch fehlen immer noch zehn Milliarden Euro.

Wird die ÖVAG noch einmal Steuergeld brauchen?

Der Vorstand beteuert, dass die Steuerzahler nicht mehr zum Handkuss kommen.

Welche Bank hat den größten Kapitalbedarf?

Die italienische Skandalbank Monte dei Paschi – sie braucht 2,1 Mrd. Euro. Dahinter folgen die griechische Eurobank (1,76 Mrd.) und die portugiesische Millennium BCP (1,15 Mrd. Euro).

Wo gibt es die meisten Krisenbanken?

In Italien. Dort sind gleich neun Institute durch den Test gerasselt. Die UniCredit, Mutter der Bank Austria, hat allerdings mit passablen Noten bestanden.

Wie liegen Österreichs Banken im Ranking?

Etwa im Mittelfeld, bei den Kapitalquoten etwas unter dem Durchschnitt. Für Osteuropa wurde eine besonders heftige Krise angenommen. Das belastet jene, die dort stark engagiert sind. Die RLB NÖ-Wien trifft das nicht, sie schneidet unter Österreichs Banken am besten ab (siehe Grafik).

In welchen Ländern wurden die Hausaufgaben am besten erledigt?

Allen voran in den Ländern, die tief in der Krise waren und Hilfe von den Euro-Partnerländern brauchten – in Spanien, Portugal und Irland. Dort ist der Bankensektor viel stabiler als früher und gilt als saniert. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte allen Grund, das Abschneiden zu feiern.

Sind die europäischen Banken jetzt wirklich resistent gegen Krisen?

Nein. Sie sind sicher gesünder als früher, die meisten Banken würden jetzt einen schweren Konjunkturschock überstehen. Das große Aber: Bei der Überprüfung der Bilanzen zeigte sich, dass die geprüften Banken auf einem Berg von 879 Milliarden Euro an faulen Krediten sitzen – um 136 Milliarden Euro mehr als vermutet.

Viele Klein- und Mittelbetriebe jammern darüber, dass sie keine Kredite bekommen. Wird sich die Kreditklemme jetzt lösen?

Etliche Banken, die sich vor einem Durchfallen beim Test fürchteten, sind tatsächlich auf der Kreditbremse gestanden, weil sie ihre Risikopositionen nicht noch weiter ausbauen wollten. Banken mit guten Testergebnissen könnten diese Bremse jetzt lösen. Allerdings müsste auch die Kreditnachfrage anspringen, damit die Konjunktur in Schwung kommt.

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise haben Banken ein miserables Image. Wird sich das jetzt bessern?

Das ist durchaus möglich. Die EZB, bei der die Bankenaufsicht ab 4. November angesiedelt ist, hat die Institute auf Herz und Nieren geprüft und damit zur Stärkung des Vertrauens in die Stabilität des Sektor beigetragen. Am Vertrauen der Kundschaft werden die Banken allerdings noch hart arbeiten müssen.

Werden die Stresstest-Ergebnisse die Aktienkurse an den Börsen bewegen?

Ja. Anleger, die Bankaktien bisher nicht über den Weg trauten, werden jetzt vermehrt zugreifen. Auch deshalb, weil Aktien europäischer Banken viel billiger sind als die Papiere von US-Instituten. Bei Krisenbanken wie der italienischen Monte dei Paschi könnte es allerdings steil nach unten gehen.