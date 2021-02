Streit um die Türkei: Ist sie eine Steueroase oder nicht?

Sie sind gewissermaßen das „dreckige Steuersünder-Dutzend“ – die (derzeit) zwölf Länder und Gebiete auf der „Schwarzen Liste“ der EU: die britische Karibikinsel Anguilla, die Amerikanischen Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Barbados, Fidschi, Guam, Palau, Panama, Samoa, die Seychellen, Trinidad und Tobago sowie Vanuatu.

Dieser Liste von Steueroasen sollte nach Forderung einiger EU-Staaten auch die Türkei hinzugefügt werden.

Grund: Die Türkei weigert sich weiterhin, im ausreichenden Maß Steuerinformationen auszutauschen. Beim Video-Treffen der EU-Finanzminister wird am Dienstag darüber beraten.

Österreich tritt dafür ein, die Türkei ins Visier zu nehmen. Doch die Mehrheit der EU-Staaten, darunter besonders Deutschland, bremst. Die Türkei dürfte nun bis zum Oktober Zeit erhalten, die eingeforderten Reformen zur Steuertransparenz umzusetzen. Vorerst bleibt die Tprkei damit auf der so genannten "Grauen Liste"- das sind jene Länder, mit denen die EU eine bessere Zusammenarbeit in Steuerfragen in absehbarer Zeit für möglich hält.