Streit um die Soja-Bohne: Der Sieger heißt Brasilien

Sojabohnen werden für die Gewinnung von Pflanzenöl und als Futtermittel vor allem für die Schweinezucht verwendet. Großproduzenten sind Brasilien und die USA. Großimporteure sind China und die EU.

Etwa 60 Prozent des US-Gesamtexports von Sojabohnen wurden im vergangenen Jahr nach China verkauft. Der Wert dieser Menge beläuft sich laut Agrarzeitung auf 14 Milliarden US-Dollar (11,9 Milliarden Euro). Das sind mehr als 10 Prozent aller Ausfuhren der USA nach China.

Die einzige Möglichkeit der US-Sojafarmer, auf die Strafzölle zu reagieren, ist der Umstieg auf andere Feldfrüchte, wie etwa Mais. Das wurde allerdings zu einem deutlich höheren Angebot an Mais und somit ebenfalls zu einem Preisverfall führen.

China wird sich jedoch schwertun, überhaupt kein Soja mehr aus den USA zu importieren. Brasilien wird den zusätzlichen Bedarf allein nicht decken können, profitiert aber bereits jetzt von der Handelspolitik des US-Präsidenten.

Während die Sojapreise an der Börse in Chicago sinken, können die Brasilianer nun wegen der steigenden Nachfrage mehr für ihr Soja verlangen. Die Erntemenge ist in Südamerika in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. China versucht, als Ersatz auch Soja aus der Ukraine zu importieren. Doch dort gibt es heuer keine gute Ernte.