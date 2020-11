Strabag nach drei Quartalen auf Kurs

Der Leistungsrückgang sei im wesentlichen durch drei Faktoren bedingt, erinnerte die Strabag SE: die wegen des Mitte 2019 ausgelaufenen Vertrags mit einer deutschen Großkundin im Bereich Property & Facility Services weggefallene Leistung, die vorübergehenden Baueinstellungen im ersten Lockdown der Coronavirus-Krise in Österreich im Frühjahr und die Abarbeitung bzw. Fertigstellung von Tunnel-Bauprojekten in Chile.

Zu Covid-19 hatte man Ende August im Halbjahresbericht erklärt, dass man von einer "zweiten Welle" nicht unvorbereitet getroffen würde, denn es sei klar: "Es handelt sich um keinen kurzfristigen Spuk und um keine leichte Rückkehr in die gewohnte Normalität vor März 2020."

Auftragslage

Aktuell heißt es, beim leicht gewachsenen Auftragsstand seien der Abarbeitung von Großaufträgen etwa in der Region Americas, in Ungarn und in Polen neue Großaufträge bzw. Auftragserweiterungen im Tunnelbau in Großbritannien und eine deutliche Erhöhung des Auftragsbestands in Deutschland gegenübergestanden.

Im Berichtsquartal hätten vor allem substanzielle Projekte in Deutschland den Bestand bereichert, unter anderem ein großer Auftrag für die Deutsche Bahn und der Zuschlag für das Autobahnprojekt BAB 49 in Hessen in Öffentlich-Privater Partnerschaft (ÖPP).