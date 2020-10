Strabag weiter im Rennen um Bahnprojekt in Slowenien

Die Strabag bleibt als einzige von drei österreichischen Baufirmen im Rennen für das größte Bahnprojekt in Slowenien. Vier von insgesamt 15 Bietern, die sich für den Bau der Strecke zwischen dem Hafen Koper und dem Bahnkoten Divaca beworben haben, qualifizierten sich laut Medien für die zweite Ausschreibungsphase. Neben der Strabag sind das noch zwei slowenische Baukonsortien und ein türkischer Konzern.

Die vier Unternehmen sind laut Entscheidung der staatlichen Projektgesellschaft 2TDK in die zweite Runde gekommen, in der sie ihre Preisangebote einreichen werden. Zuvor muss noch das Beschwerdeverfahren abgeschlossen werden, wobei damit gerechnet wird, dass sich nichtausgewählte Bieter beschweren werden, berichteten slowenische Medien. Die Hauptbauarbeiten an dem Großprojekt werden auf rund 700 Mio. Euro geschätzt.

Die Strabag bewirbt sich im Konsortium mit dem deutschen Unternehmen Ed. Züblin und der türkischen Baufirma Gülermak. Das führende slowenische Bauunternehmen Kolektor tritt ebenfalls mit türkischen Partnern, den Konzernen Yapi Merkezi und Özaltin, auf, während sich der zweite Bieter aus Slowenien, die Gorenjska Gradbena Druzba, zusammen mit der slowenischen Baufirma CGP und der tschechischen Metroslav bewirbt.

Im Alleingang tritt die türkische Cengiz Insaat an, die bereits die slowenische Seite der zweiten Röhre des Karawankentunnels baut.