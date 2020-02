Steuer-U-Boot werkte für Amazon: Groß-Razzia im Verteilerzentrum

„Wir sind gerne bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und ihre Ermittlungen zu unterstützen. Unsere Partner sind verpflichtet, sich an die geltenden Gesetze und den Verhaltenskodex für Amazon-Lieferanten zu halten“, teilte der Onlinehändler am Dienstag in einer Aussendung mit. „ Amazon setzt sich insbesondere dafür ein, dass unsere Lieferpartner ihre Mitarbeiter im Einklang mit geltendem Recht beschäftigen. Wir ergreifen unverzüglich Maßnahmen gegen Partner, die diese Erwartungen nicht erfüllen.“