Umweltschutz: Wenn Milliardäre ihre grüne Seite entdecken, wird es oft unsauber

Umweltschützer sehen das als gefährliche Ablenkung von den wirklichen Problemen, wie -Emissionen. Die vollständigen Auswirkungen solcher Verdunkelungen ließen nicht einschätzen. Außerdem könne es zu einer Zerstörung der Ozonschicht und damit zu mehr Krebserkrankungen kommen.

Dauergast

Geht es um Umweltschutz, taucht immer wieder der Name Richard Branson auf. Der Self-made-Milliardär und Gründer des Mischkonzerns Virgin Group hat schon 2006 angekündigt, drei Milliarden Dollar in den Kampf gegen die Erderwärmung stecken zu wollen. Und das nicht ganz ohne Eigennutzen. Der Brite, der in der Karibik eine Insel besitzt, will dort mit Wind- und Solarenergie Milliarden verdienen. Ein Großteil der Energie wird noch mit Dieselmotoren hergestellt.

Häme musste sich der Spekulant George Soros gefallen lassen. Als er in Berlin ein Zentrum zur Bewertung und zum Vergleich von Klimapolitik finanzierte, erinnerten Kritiker daran, dass er in den 90er-Jahren viel Geld damit verdient hatte, indem er das britische Pfund durch Spekulationen schwer unter Druck gesetzt hatte.

Ohne Nebengeräusche

Doch es gibt auch positive Beispiele. Arnold Schwarzenegger nahm bei einer Versteigerung im Jänner dieses Jahres in Kitzbühel 900.000 Euro für Klimaprojekte ein – und das völlig ohne kritische Nebengeräusche.