Deloitte-Experte: "Steuersystem ist zentraler Hemmschuh" für Wirtschaft

Unternehmensberater Deloitte lässt am Zustand des heimischen Wirtschaftsstandortes kein gutes Haar. Österreichs Wirtschaft habe ein "Jahrzehnt des Stillstands" hinter sich und liege im globalen Wettbewerb "bestenfalls im Mittelfeld". Neben der fortschreitenden Klimakrise, geopolitischen Spannungen in und um Europa sei es vor allem die hohe Kosten- und Abgabenlast, die eine Aufholjagd ins internationale Spitzenfled erschwere - so lautet der wenig schmeichelhafte Befund.