Stellen Sie sich hinten an!

Dahinter steckt ein weiterer tiefmenschlicher Zug: das unbewusste Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Verantwortlich dafür ist der entwicklungsgeschichtlich älteste Teil des Gehirns, der Hirnstamm. Neben Reflexen und automatischen Vorgängen wie Atmung ist dort der Wunsch nach Zuordnung verankert, meint Susan M. Weinschenk, Verhaltenspsychologin und ehemalige Professorin der State University in New York. Sie beschäftigt sich auch mit Hirnforschung. Diese tiefer liegenden Gehirnregionen würden uns stärker beeinflussen, als die Großhirnrinde, die logisches und bewusstes Denken ermöglicht. Wir meinen also, wir wollen etwas erleben – dabei suchen wir Bestätigung. Verfolgen wir diese These weiter, so lässt sich das nicht nur an den überfüllten Touristen-Hotspots erkennen, sondern auch auf sozialen Plattformen. Seht her, hier bin ich! Hier muss jeder mal gewesen sein! Das Teilen der Erlebnisse in Echtzeit bringt uns Likes, auch hier suchen somit viele vielleicht unbewusst: das Spüren der Community, und somit – der Zugehörigkeit.