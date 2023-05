Stellantis und LG fordern mehr Hilfe von Kanada für Batteriewerk

Stellantis und LG wollten anteilig rund 1,48 Milliarden Dollar investieren. Die Bundes- und Provinzregierungen sollten Beiträge in bisher nicht genannter Höhe beisteuern. Doch offenbar waren die Verhandlungsgespräche ins Stocken geraten. Wie die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland aber erklärte, führe man "gute Gespräche". "Wir arbeiten als Regierung sehr, sehr hart (an dem Projekt) mit Stellantis, wir konzentrieren uns sehr darauf", sagte Freeland am Freitag in einem Telefonat mit Reportern.

Drohung mit Baustopp

Wie die kanadische Zeitung Toronto Star unter Berufung auf Insider berichtete, soll Stellantis damit gedroht haben, den Bau des Werks abzubrechen, sollte der Vertrag mit der Regierung nicht auf das gleiche Niveau angehoben werden, das Volkswagen in diesem Jahr erhalten hat. Die Vereinbarung Kanadas mit VW über eine Gigafabrik für Batterien gilt als die bisher größte Einzelinvestition in die Lieferkette für Elektrofahrzeuge im Land.