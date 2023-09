Dieser Steirer ist der "Auslandsösterreicher des Jahres"

Mit der Heimat ist der Unternehmer aber nach wie vor verbunden: So liest man auf seinem LinkedIn-Profil, dass er neben Deutsch, Spanisch, Englisch und Italienisch auch "Steirisch ;-)" spricht. Auch stattet er der Steiermark drei bis vier Mal pro Jahr einen Besuch ab und liest regelmäßig österreichische Zeitungen, um die Gegner von Sturm Graz zu kennen.

Um die Heimat nicht allzu stark zu vermissen, habe er für seine Frau und seine beiden Töchter im Alter von fünf und neun Jahren ein Wochenendhaus in den spanischen Bergen, rund 40 Minuten von Madrid entfernt, gekauft.

15 Millionen Kunden

Als er 2006 nach Madrid ging, sah die Zukunft nicht so vielversprechend aus: Die Wirtschaftslage zwischen 2006 und 2008 sei schwierig gewesen - richtig bergauf ging es erst ab 2014. In dieser Zeit habe seine Mutter ihn ständig gefragt: "Wann kummst'n ham?", erinnerte sich Spenger. Aber er glaubte weiterhin an sein Start-up, schließlich war Spanien damals im Bereich der Telekomanbieter das teuerste Land mit den unzufriedensten Kunden. Seine Idee war eigentlich die Idee eines Freundes: Dieser habe den Mobilfunkanbieter "Yesss" in Österreich gegründet und da habe er sich gedacht: "Wenn das in Österreich funktioniert, muss es das auch in Spanien".