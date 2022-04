Steirer haben spezielle Biogasspeicher erfunden

Den größten Doppelmembranspeicher der Welt hat Sattler in Atotonilco bei Mexiko Stadt gebaut. Dabei handelt es sich um sieben frei stehende Speicher-Kugeln mit fast 28 Metern Durchmesser und 20 Metern Höhe. Das Unternehmen errichtete auch in Brasilien, auf den Philippinen, in den USA, in Dänemark, Frankreich und in der Schweiz Anlagen.

Die Doppelmembranspeicher haben mehrere Vorteile. Vor allem sind sie in der Herstellung und im Betrieb günstiger als vergleichbare Systeme. „Das macht das Thema Biogasgewinnung attraktiver“, sagt Tessmar-Pfohl.

Mittlerweile sind Biogasspeicher fixer Bestandteil von größeren Kläranlagen und bei der Produktion erneuerbarer Energien im landwirtschaftlichen und industriellen Bereich. Zum Beispiel vergären große Nahrungsmittelerzeuger ihre Abfälle in Biogasanlagen und gewinnen dadurch Wärme und Energie.