Start-up-Finanzierung: Was der rot-weiß-rote Dachfonds bringen soll

Österreich gilt, auch wegen seiner Förderlandschaft, in der Frühphasenfinanzierung als durchaus gut aufgestellt. Wenn Start-ups wachsen und international expandieren wollen, fehlt es aber meist an Kapitalgebern. Das beginne schon bei Summen von fünf bis zehn Mio. Euro,sagt Haubner, der mit seiner Investmentgesellschaft Apex Ventures vorwiegend in Hochtechnologieunternehmen investiert. Man sei sehr auf internationale Investoren angewiesen.

Kapital ist in Österreich genug vorhanden. Die österreichischen Pensionskassen, aber auch die heimischen Versicherungen seien im Start-up-Finanzierungssystem aber relativ wenig vertreten, meint der Investor. Im Vergleich dazu gehören sie etwa in den USA, aber auch in Großbritannien zu den größten Investoren in das Start-up-Ökosystem. Auch in den Stiftungen würden rund 70 Mrd. Euro liegen, schätzt der Investor: "Das muss man für Unternehmen mobilisieren."

Mindestens 300 Millionen Euro

Die Größenordnung eines solchen Dachfonds beziffert Haubner mit mindestens 300 Mio. Euro. "Nach oben hin ist es im Prinzip offen, unsere Wunschvorstellung wäre es, zumindest 500 Mio. Euro zu schaffen."

Der Dachfonds würde nicht direkt in Unternehmen, sondern in Investmentfonds investieren, die wiederum in Start-ups investieren. Das Vehikel eigne sich sehr gut für Investoren, die eine möglichst breite Risikostreuung haben wollen.