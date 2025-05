Wiener Start-up gewinnt den "Startup World Cup Austria 2025"

KURIER: Frau Reiss, Ihr Start-up hat sich den Hauptpreis gesichert: Wie fühlt sich das an?

Lisa Reiss: Es ist ein unbeschreibliches Gefühl und eine riesige Bestätigung für unsere harte Arbeit. Dass unsere Mission international Anerkennung findet, macht mich unglaublich stolz. Für mich persönlich, für unser gesamtes Team und für alle, die uns auf diesem Weg unterstützt haben, ist das ein echter Meilenstein.

Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Da kam einiges zusammen: Zunächst muss man lernen, komplexe Technologien so klar zu kommunizieren, dass sie auch in drei Minuten verständlich bleibt. Den entscheidenden Unterschied lieferte jedoch der technologische Durchbruch unseres Start-ups: Wir sind kein weiteres Marketingprodukt, sondern stellen Forschung und die Gesundheit der Konsumenten an erste Stelle.

Sie wollen das Thema Zuckerersatz „komplett neu denken“ – was meinen Sie damit?

Oft schmecken Süßungsmittel künstlich, führen zu starken Verdauungsproblemen oder scheitern technologisch in der Produktion. „All But Sugar“ ist kein klassisches Süßungsmittel, sondern eine eins zu eins einsetzbare Zuckeralternative aus pflanzlichen Ausgangsstoffen. Sie ist ballaststoffreich, kalorienärmer und für Diabetiker geeignet. Damit wollen wir das gesundheitlich bedenkliche Übermaß an Zuckerkonsum reduzieren.