Womit österreichische Start-ups zu kämpfen haben

Waren im Jahr davor noch 57 Prozent der Ansicht, dass sich das Finanzierungsumfeld verschlechtert hat, ging die Zahl im vergangenen Jahr auf 45 Prozent zurück. Die Stimmung hat sich also etwas aufgehellt. Die Daten geben das aber noch nicht her. Im vergangenen Jahr gingen die Finanzierungen österreichischer Start-ups neuerlich im zweistelligen Bereich auf knapp 580 Mio. Euro zurück.

Mehr Gründerinnen

Stark gestiegen ist auch die Zahl der Gründerinnen. Sie lag nach 17 Prozent im Jahr davor 2024 bei 22 Prozent. Auch der Anteil der Start-ups, bei denen zumindest eine Frau an der Gründung beteiligt war, wuchs im vergangenen Jahr auf 37 Prozent.

Anna Pölzl vom Start-up nista, das Firmen beim Energiesparen unterstützt, und von Absolventen der TU Wien gegründet wurde, wünscht sich mehr Verankerung von unternehmerischem Denken in den heimischen Lehrplänen. Es brauche mehr Bewusstsein dafür, wie man Forschung kommerzialisieren kann, sagte die Gründerin.

Herausforderungen bleiben

Aber viele andere Herausforderungen begleiten österreichische Start-ups weiterhin. Die Bürokratie macht den Jungfirmen ebenso zu schaffen, wie die nach wie vor anhaltende Probleme bei der Finanzierung.

Zwar gibt es ein weithin anerkanntes Fördersystem, das Unternehmen in der Gründungsphase gut unterstützt. Start-ups in der Wachstumphase, die zweistellige Millionensummen oder mehr benötigen, stoßen in Österreich aber rasch an ihre Grenzen. Knapp die Hälfte der befragten Gründerinnen und Gründer wünscht sich deshalb auch bessere Anreizsysteme für private Risikokapitalfinanzierungen.