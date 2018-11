Starkes Wachstum: Industrie-Regionen profitieren besonders

Österreichs Wirtschaft segelte in den ersten zehn Monaten 2018 mit viel Rückenwind – vom Bodensee bis zum Neusiedler See. Die regionalen Konjunktur-Unterschiede seien gering, analysiert Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Er erwartet fürs Gesamtjahr Zuwächse des Regionalproduktes in der Bandbreite von 1,9 Prozent in Wien bis 3,3 Prozent in Oberösterreich. Generell reihen sich die Länder mit viel Industrie, etwa auch Kärnten und Steiermark, vorne ein.