Starke Erholung der Ölnachfrage nach Coronaeinbruch erwartet

Die jüngste Entwicklung in der Coronakrise mit einer hohen Zahl von Neuinfektionen in den USA werfe „einen Schatten auf die Prognose“, hieß es in dem Bericht. An den Finanzmärkten sorgt vor allem die Entwicklung in den USA für eine nervöse Stimmung. Zuletzt hatte die Zahl der Coronaneuinfektionen in der größten Volkswirtschaft der Welt wieder einen neuen Höchststand erreicht.