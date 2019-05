Starinvestor Warren Buffett deutete Nachfolger bei Holding an

Der US-Milliardär Warren Buffett hat am Samstag einen Hinweis auf mögliche Nachfolger an der Spitze seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway gegeben. Auf der Aktionärsversammlung in seiner Geburtsstadt Omaha im US-Bundesstaat Nebraska antwortete der 88-Jährige auf Fragen nach der Nachfolge nicht direkt, lobte aber in den höchsten Tönen die Manager Gregory Abel und Ajit Jain.

"Man kann keine besseren Manager als Greg und Ajit haben. Was sie erreicht haben, ist einfach fantastisch", sagte der Star-Investor. Beide würden sich in Kürze zu ihm und seinem langjährigen Geschäftspartner Charlie Munger gesellen, um sich den Fragen der Aktionäre stellen.

Buffett und der 95 Jahre alte Munger sind seit Jahrzehnten die Stars bei den Aktionärsversammlungen von Berkshire Hathaway, aber am Samstag durfte auch Jain Fragen von Aktionären beantworten - wenn auch aus dem Publikum heraus und nicht auf der Bühne.