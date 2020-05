Standort Bratislava auf dem Prüfstand

Die AUA wird 2013 einen operativen Gewinn in "niedriger zweistelliger Millionenhöhe" einfliegen, ist aber noch nicht über den Berg. "Wir sind auf gutem Weg zur Gesundung, das gibt uns Stolz, Mut und Kraft. Aber wir müssen bei den Kosten weiter einsparen und auf der Revenue-Seite mehr einnehmen", sagt Vorstand Benz.

Die Zusammenlegung der drei Technik-Standorte Wien, Innsbruck und Bratislava zur Zentrale am Flughafen Wien kostet nicht nur in Innsbruck Jobs, sondern könnte auch in der Slowakei zum Abbau von Arbeitsplätzen führen. In Bratislava werden Fokker gewartet, die AUA wird sich aber keine neuen Flugzeuge dieses Typs mehr zulegen. Auch die Wartungsumsätze für Fokker anderer Airlines sind rückläufig. Wie viele der 130 Jobs in Bratislava gestrichen werden, will Benz derzeit nicht verraten. "Die Mitarbeiter sind gut ausgebildet, aber spezialisiert. Wir prüfen Optionen."