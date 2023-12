Stallinger folgt Mittermayer im EVN-Vorstand nach

Der bisherige Technikvorstand der Energie AG Oberösterreich, Stefan Stallinger, wird Franz Mittermayer im Vorstand der EVN nachfolgen. Eine entsprechende einstimmige Entscheidung wurde am Mittwoch vom Aufsichtsrat des börsennotierten niederösterreichischen Energieversorgers getroffen. Mittermayer wird sich per 31. März 2024 in den Ruhestand zurückziehen. Ebenfalls vergeben wurde der neu geschaffene dritte Vorstandsposten. Ein Name soll aber erst Mitte Jänner genannt werden.

Künftig soll Stallinger als Technikvorstand (CTO) der EVN AG fungieren. Die Funktionsperiode beträgt fünf Jahre. Die neue, noch nicht namentlich genannte Finanzvorständin (CFO) verfügt Unternehmensangaben zufolge "über langjährige Erfahrung in nationalen und internationalen Industrieunternehmen". Eine öffentliche Vorstellung verzögere sich "aus vertragsrechtlichen Gründen", wurde in einer Aussendung betont. Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz soll als CEO "für Stabilität in Zeiten vielfältiger Herausforderungen sorgen".