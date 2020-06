Städtische Strom- und Wärmeversorger sehen rot

Viele Jahre hindurch waren sie das Standbein der städtischen Strom- und Wärmeversorgungsunternehmen: Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, in denen unter Einsatz von Gas Fernwärme und Strom produziert wird. Doch der Verfall der Großhandelsstrompreise und das vergleichsweise teure Gas hat diese Kraftwerke zu Verlustbringern gemacht. Und die Aussicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändert, ist gering, ergab eine Studie des Berliner Beratungsunternehmens Prognos im Auftrag von Österreichs Energie.

Fast 300 Millionen Euro musste etwa Wien Energie im vergangenen Jahr in Wertberichtigungen seiner Kraft-Wärme-Kopplungen stecken und fuhr damit tief in die roten Zahlen. Dank dieses Bilanz-Putzes schaut es heuer etwas besser aus. Zumindest ein kleiner Gewinn wird erreicht. Auch die dritte Erhöhung des Fernwärmepreises (per 1. September) binnen weniger Jahre hat nur wenig zur Verbesserung der Profitabilität dieser Anlagen beigetragen.