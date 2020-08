Staatsholding: Wut-Brief von Neos-Schellhorn

Auch thematisiert der Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn in einem mit dem heutigen 25. August datierten offenen Brief an den Aufsichtsrat der Staatsholding - vom Vorsitzenden Helmut Kern abwärts - kürzliche Veröffentlichungen des Nachrichtenmagazins "profil".

Demnach soll Schmid einem Vertrauten von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Georg Spiegelfeld, einen Aufsichtsratsposten bei den Bundesforsten verschafft haben.

"Das Pikante daran: Schmid soll mit dem Ehepaar Spiegelfeld auf Mallorca geurlaubt haben", so Schellhorn. Somit stehe der Vorwurf einer "Anfütterung" im Raum, so der Oppositionspolitiker.

"Ebenfalls bekannt wurde, dass Schmid bereits Anfang Jänner 2019 als 'Vorstand in spe' gegenüber Bewerbern im Büro einer Headhunterin aufgetreten ist", so Schellhorn.

Ausgeschrieben wurde der Posten am 21.2.2019. "Auch dieser Aspekt stößt leider nicht auf Ihr Interesse als Mitglieder des Aufsichtsrates."

Dann zählen die Neos noch weitere Dinge auf, etwa dass die Kanzlei HBA mit der Prüfung des Suchtmitteldelikts beauftragt wurde, obwohl die Kanzlei auch für die ÖBAG tätig ist.

Anwalt: Drogenvorwürfe verjährt

Schellhorn hinterfragt weiters, ob sich der Aufsichtsrat nicht für den Vorwurf der Bestechung/Bestechlichkeit interessiert.

Schmid war früher Sprecher zahlreicher ÖVP-Politiker, Generalsekretär im Finanzministerium und gilt als Vertrauter von Parteichef und Bundeskanzler Kurz.

Die Opposition fordert schon länger geschlossen Schmids Rücktritt. Die Drogenvorwürfe gegen Schmid sind dem Anwalt Schmids zufolge verjährt.

Die Beteiligungsholding ÖBAG verwaltet elf staatliche Beteiligungen, darunter jene an der OMV, Telekom, Post und den Casinos Austria. Das Portfolio kratzt an der 20-Milliarden-Euro-Marke.