Staatshilfe: Viel Kritik an Taktik des AUA-Managements

Lufthansa-Chef soll gefordert

Neben der kurzfristigen Überbrückungshilfe geht es auch um die langfristige Absicherung der Airline. Das werde jedoch nicht mit dem AUA-Management verhandelt, sondern eine Ebene höher mit dem Lufthansa-Vorstand. Konzern-Chef Carsten Spohr solle, wird argumentiert, „seine Verantwortung für die AUA wahrnehmen“.

Die Lufthansa will auch in Deutschland, der Schweiz und in Brüssel Staatshilfe für ihre Airlines. Europas größter Luftfahrtkonzern ist derzeit hervorragend kapitalisiert. Die Liquidität erhöhte sich seit Jahresbeginn von 3,4 auf 4,3 Milliarden Euro. 800 Millionen Euro an Kreditlinien sind derzeit offen. Das Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) lag Ende 2019 bei 1,86 Milliarden.

Erzrivale Laudamotion ist zwar nach wie vor grundsätzlich gegen Staatshilfe. „Doch sollte die AUA Hilfe erhalten, wollen wir Unterstützung Hilfe in der Höhe von zwei Drittel der AUA-Mittel“, sagt Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber. Das entspreche dem Größenverhältnis der beiden Airlines. Laudamotion habe 2020 bereits zehn Millionen Passagiere geplant. Derzeit führe man Gespräche und habe den offiziellen Antrag noch nicht gestellt. Jedes Unternehmen werde gleich behandelt, heißt es im Umfeld der Cofag.