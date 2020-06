Staatshilfe: Bawag PSK zahlt 784 Mio. Euro an Bund

Die Bawag PSK hat ihre Hausaufgaben gemacht, die Restrukturierung ist weitgehend abgeschlossen. Am Freitag wird die ehemalige Gewerkschaftsbank die restlichen 350 Millionen Euro Staatshilfe an die Republik Österreich zurückzahlen, 200 Millionen Euro tilgte sie bereits im Vorjahr. Für den Bund ist das ein gutes Geschäft: Die Bawag musste dafür 234 Millionen Euro Zinsen und Dividenden zahlen.

Die Bawag konnte die Gelder deshalb vorzeitig rückführen, weil die Geschäfte 2013 erfolgreich verliefen und die Haupteigentümer Cerberus und Golden Tree das Kapital aufstocken. Die US-Finanzinvestoren pumpen weitere 125 Millionen Euro in die Bank. "Wir sind die effizienteste Bank in Österreich und werden diese Position 2014 weiter festigen", sagte Bawag-Chef Byron Haynes am Donnerstag.