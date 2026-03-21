Wirtschaft

Spritpreise um weitere 10 Cent gestiegen: Diesel erstmals über 2 Euro

Mittlerer Preis für Diesel stieg auf 2,109 Euro. Erstmals seit Kriegsbeginn über 2,00 Euro. Nur noch vereinzelte Tankstellen bieten Diesel darunter an. 50 Cent mehr seit Kriegsbeginn
21.03.2026, 08:18

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Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg sind die Spritpreise in Österreich weiter gestiegen. Am Freitag hoben viele Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel stark an. Diesel kostete verbreitet erstmals seit Beginn der US-israelischen Bombardierungen mehr als zwei Euro. Damit gibt es in Österreich nur noch vereinzelt Tankstellen, in denen Diesel für unter zwei Euro pro Liter getankt werden kann. Diese liegen meist in Grenznähe zu Ländern, in denen Sprit günstiger ist.

Der österreichweite Median betrug 2,109 Euro, nach 1,969 Euro am Donnerstag. Der Median für Benzin stieg von 1,759 auf 1,849 Euro, teilte die E-Control am Samstag auf ihrer Webseite mit.

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50 Cent mehr

Seit dem Iran-Krieg sind die Spritpreise um rund 50 Cent gestiegen. In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.

Einen ähnlich starken Anstieg der Spritpreise gab es zuletzt Anfang 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Damals Anfang März haben Benzin und Diesel ebenfalls von rund 1,5 Euro binnen zwei Wochen um 50 Cent zugelegt. Benzin kostete damals in der Spitze rund 1,95 Euro, Diesel knapp 2,10 Euro.

Die Tankstellen in Österreich dürfen die Preise seit dieser Woche nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag um jeweils 12 Uhr zu Mittag erhöhen. Gesenkt werden dürfen die Preise jederzeit.

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Agenturen, dida  | 

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