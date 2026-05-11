Inflation: OeNB-Chef Kocher warnt vor Stagflation durch Nahost

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung des Gouverneurs der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und EZB-Ratsmitglieds Martin Kocher bei ausbleibender Entspannung der Inflation nicht um eine Zinserhöhung in nächster Zeit herumkommen. "Wenn sich die Lage nicht deutlich verbessert, wird an einem Zinsschritt in der nächsten Zeit kein Weg vorbeiführen", sagte Kocher am Montag im Interview mit der Schweizer Neuen Zürcher Zeitung (NZZ).

Der Verzicht auf eine Zinserhöhung im April sei zwar vertretbar gewesen. Die Notenbank dürfe mit einer Straffung der Geldpolitik jedoch nicht zu lange warten, falls die durch den Iran-Konflikt getriebenen Energiepreise nicht rasch nachgäben. Zugleich betonte Kocher, es sei "nicht seriös", sich Wochen vor der nächsten Zinssitzung am 11. Juni festzulegen. Die EZB werde weiterhin datenabhängig von Sitzung zu Sitzung entscheiden.