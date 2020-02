Sprit bleibt noch wenige Wochen billig

Die Opec ist jetzt jedenfalls unter Zugzwang. Ein Ölpreis von aktuell rund 57 Dollar – das ist für Saudi-Arabien einfach viel zu wenig. Das Land braucht einen Preis von mindestens 80 Dollar, um seine Staatsausgaben finanzieren zu können.

Die nächste Opec-Konferenz findet am 5. und 6. März in Wien statt. Dann wird sich entscheiden, in welche Richtung es mit dem Ölpreis weitergehen wird.