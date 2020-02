Coronavirus - Szenario wie in Finanzkrise 2009

Branchenexperten rechnen damit, dass die Smartphone-Auslieferungen in Festland-China im ersten Quartal auf Jahressicht um etwa 40 Prozent einbrechen dürften.

Sprit billiger

Zurück zum Öl. Für die Autofahrer ist der Rückgang der Nachfrage eine gute Nachricht. Schon seit zwei Wochen sinken an den heimischen Tankstellen die Preise für Diesel und Benzin.

Es könnte noch billiger werden

Der Preisrückgang bei den Treibstoffen dürfte noch nicht zu Ende sein. Denn zusätzlich zum chinesischen Nachfrage-Ausfall kommt eine weltweite konjunkturelle Abkühlung.

Der Bedarf an Öl wird also nicht so hoch ausfallen wie es sich die Förderländer erwartet haben.