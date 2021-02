Sports Direct schrumpfte in Österreich weiter

Trotz der seit Jahren schlechten Entwicklung hält der britische Sporthändler an seiner Österreich-Tochter fest und schießt laufend Geld zu. So haben die Briten etwa einen unbefristeten Bond im Gesamtnennbetrag von 30 Mio. Euro gezeichnet. Außerdem wurde eine unbedingte Garantie zur Deckung des verbleibenden negativen Eigenkapitals in Höhe von maximal 45 Mio. Euro abgegeben sowie ein Rangrücktritt hinter alle anderen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger in Bezug auf die offenen Verbindlichkeiten aus der Konzernkreditlinie in Höhe von rund 40 Mio. Euro erklärt.

"Zudem wird bestätigt, dass derzeit beabsichtigt ist, die Unterstützung der SPORTSDIRECT.COM Austria GmbH auch über den 30.04.2022 hinaus aufrecht zu erhalten", heißt es im Geschäftsbericht. Darüber hinaus hat die Sport Eybl Holding GmbH im August 2020 eine Forderung von fast 35 Mio. Euro in die Sportsdirect.com Austria GmbH eingebracht, "diese Einlage führt zu einer Verbesserung des Eigenkapitals nach dem Bilanzstichtag", so die Firma.

Die weitere Geschäftsentwicklung sei aufgrund der Coronapandemie schwer abzuschätzen, schreibt das Unternehmen. Nach dem ersten Lockdown habe sich der Umsatz aber "sehr positiv" entwickelt und sei im ersten Quartal 2020/21 bereinigt um Schließungen um 11 Prozent über dem Budget gelegen. Durch Kurzarbeit sowie Miet- und sonstige Betriebskostenreduktionen hätten die Fixkosten stark reduziert werden können und damit sei die Auswirkung auf den operativen Betrieb eingedämmt worden.