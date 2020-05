Sports Direct: Kleiderordnung gekippt

Die Stimmung unter den 2000 Mitarbeitern der Sporthandelskette Sports Direct, die im April 2014 das österreichische Traditionsunternehmen Sport Eybl/Sports Experts aufkaufte, ist weiterhin angespannt. Zwar konnte der Betriebsrat um Claudia Swoboda die Einführung der skurrilen britischen Kleiderordnung, darunter Hosen ohne Taschen, abwenden. Doch damit ist keineswegs Ruhe eingekehrt. Im Gegenteil: Wurden am vergangenen Freitag und Samstag Betriebsversammlungen in den Filialen abgehalten, so tagten am Dienstag die Betriebsräte in Graz.

„Die Beschäftigten sorgen sich um ihren Arbeitsplatz, weil sie nicht wissen, ob ihre Filiale geschlossen wird“, sagt GPA-Gewerkschafter Alois Bachmeier im Gespräch mit dem KURIER. Weder der Betriebsrat noch die Mitarbeiter kennen bisher die Pläne, die die börsennotierte britische Mutterfirma über die österreichischen Standorten stülpen wird. Fakt ist: zumindest zwei Standorte sollen in Kürze in Ostösterreich geschlossen werden. „Wir haben ein Interventionsscheiben an die Geschäftsführung geschickt und sie haben bei der Bekleidungsvorschrift eingelenkt“, sagt Bachmeier. „Es wird auch keine Taschenkontrollen bei den Mitarbeitern gegeben.“ Und auch Fingerprints sollen derzeit nicht eingeführt werden.

Offen ist vor allem auch, wie das künftige Prämiensystem für die Mitarbeiter aussehen wird. „Wir fordern auch, dass die Prämienvereinbarungen, die die alten Einzeldienstverträge beinhalten, weiterhin eingehalten werden“, sagt GPA-Gewerkschafter Alois Bachmeier. Denn: Bei Eybl konnten Mitarbeiter, die viel verkauft und viele Kunden betreut haben, auch ordentliche Prämien einstreifen.